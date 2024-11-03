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محافظات

إصابة مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز ساقلتة أحد مراكز محافظة سوهاج مشاجرة أصيب فيها مزارع بجرح طعنى بالصدر على يد نجل خاله لخلافات على الجيرة نقل إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم.

إصابة مزارع بجرح طعنى على يد نجل خالة لخلافات الجيرة 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من وحدة مباحث ساقلتة بوصول المدعو محمد ع ب ح- سن 28 مزارع  إلى مستشفى ساقلته المركزي مصابًا " جرح طعني أعلي الصدر " ومقيم بمركز ساقلته

بالانتقال والفحص أفاد المصاب بإتهام نجل خاله سن 26 مزارع – ومقيم بذات الناحية  بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية

القوة الأمنية تتمكن من ضبط المتهم والإداة المستخدمة 

تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة [ سكين ] بإرشاده  وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم

 

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