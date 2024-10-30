ميلان يكتسح إمبولي بثلاثية ويواصل مطاردة نابولي على صدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره إمبولي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمتعهما على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

في الدقيقة 19، أحرز فريق إنتر ميلان هدفا عن طريق ماتيو دارميان، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفار.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سابا جوجليشدزي لاعب إمبولي في الدقيقة 31، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

وسيطر إنتر ميلان على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة، فيما لجأ أصحاب الأرض فريق إمبولي للدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تألق لاعبو إنتر ميلان وأحرزوا 3 أهداف مستغلين النقص العددي لفريق إمبولي، حيث جات الأهداف عن طريق دافيد فراتيسي “هدفين” بالدقيقتين 50 و67، فيما أحرز الهدف الثالث لاوتارو مارتينيز بالدقيقة 79.

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: دي فري – باستوني – بيسيك.

خط الوسط: دارميان – باريلا – فراتيسي – مخيتريان – ديماركو.

خط الهجوم: تورام – مارتينيز.

ترتيب إنتر ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ويواصل مطاردة نابولي المتصدر بـ25 نقطة، فيما تجمد رصيد إمبولي 11 نقطة في المركز الحادي عشر.