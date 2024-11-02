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رياضة

خالد الغندور: جوميز يرفض مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات الجماعية

جوميز, فيتو
جوميز, فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور: إن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جدد رفضه لمشاركة مهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون وسيف جعفر في التدريبات الجماعية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: كان هناك بعض الاقتراحات بانضمام الرباعي للتدريبات خصوصا أن فترة القيد أغلقت لكن جوميز رفض تماما وبرر رفضه بأن لديه عددا كبيرا من اللاعبين ومش عايز زحمة في التمرين وهم في الأساس خارج حساباته".

 

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