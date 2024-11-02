الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

أبو النصر: مجلس إدارة الأهلي لن يدعم أحد المرشحين على منصب نائب الرئيس

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي

قال الدكتور أحمد أبو النصر، المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه ترشح للمنصب بعد التواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتابع أبو النصر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "في البداية رحمة الله على صديقي العزيز العامري فاروق، كان صديقي وزميلي وله تاريخ كبير في العمل داخل النادي الأهلي".

وأضاف: "تربطني علاقة قوية مع اللاعبين بسبب طبيعة عملي وهناك تواصل مع العديد من اللاعبين بسبب الإصابات".

وأكمل: "الأهلي علمنا نقدر الجميع وقبل الترشح تحدثت مع الكابتن الخطيب وأخبرته بترشحي على المنصب لأنه كبيرنا وأسطورتنا".

 

واستطرد: "مجلس الإدارة لن يدعم أحدا في الثنائي المرشح والمستشار محمود فهمي قيمة كبيرة وأتشرف به دائمًا".

واختتم: "وجودي في مجلس إدارة النادي الأهلي بجوار كابتن محمود الخطيب سيكون إضافة كبيرة لي وسيثقلني إداريًا بكل تأكيد".

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