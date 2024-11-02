موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط مستفيدا من فارق الأهداف فيما يأتي سيراميكا في المركز الأخير دون نقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق زد يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل حسين الشحات الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة 4 عن طريق تصويبة صاروخية مستغلا خطأ دفاعات سيراميكا كليوباترا، فيما سجل أحمد بلحاج هدف تعادل سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، فيما سجل الهدف الثاني لـ الأهلي اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها بعد ما ارتطمت في الحائط لتخدع محمد بسام.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل وسام أبو علي الهدف الثاني له والثالث للأهلي عن طريق رأسية مميزة، وعاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 59، بينما سجل طاهر محمد طاهر الهدف الخامس في الدقيقة 72، وسجل القندوسي هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 80.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.