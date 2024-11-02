كولر: الشوط الأول أمام سيراميكا بالدوري الأسوأ للأهلي تحت قيادتي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر: “مباراة اليوم كانت مفتوحة وكان من الممكن أن تنتهي بعدد أكبر من الأهداف”.

وتابع: “بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف التقدم لكن الشوط الأول يعتبر هو الأسوأ منذ قيادتي للفريق. محمد الشناوي كان رائعًا اليوم وأنقذ الفريق في وقت حرج”.

وواصل: “تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم باللعب الهجومي ونجحنا في التسجيل”.

وأوضح السويسري، أن يوسف أيمن لم يتدرب بقوة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لارتجاج وأن لياقته البدنية والذهنية لم تكن في أفضل حال وأتم الجاهزية.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم وأشرف داري تعرضا للإصابة وغابا اليوم عن المشاركة مع الفريق أمام سيراميكا كليوباترا..

وعبر كولر عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه طاهر محمد وتسجيله اليوم في شباك سيراميكا، لافتًا إلى أن أي مهاجم يحتاج إلى تسجيل الأهداف ليعزز ثقته بنفسه. كما أوضح أن طاهر يدافع بشكل جيد، ويمتلك شراسة هجومية ويخلق فرصًا لزملائه.

وفاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط مستفيدا من فارق الأهداف فيما يأتي سيراميكا في المركز الأخير دون نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل حسين الشحات الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة 4 عن طريق تصويبة صاروخية مستغلا خطأ دفاعات سيراميكا كليوباترا، فيما سجل أحمد بلحاج هدف تعادل سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، فيما سجل الهدف الثاني لـ الأهلي اللاعب وسام أبو علي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ركلة حرة مباشرة غيرت اتجاهها بعد ما ارتطمت في الحائط لتخدع محمد بسام.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، سجل وسام أبو علي الهدف الثاني له والثالث للأهلي عن طريق رأسية مميزة، وعاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 59، بينما سجل طاهر محمد طاهر الهدف الخامس في الدقيقة 72، وسجل القندوسي هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 80.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

وبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كالتالي:

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.