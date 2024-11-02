تغيرات بإضاءة سيارات سوبارو لتحسين القيادة في الأمطار

أجرت سوبارو العديد من التغييرات، على سيارات سوبارو أوتباك تغيرات جديدة في الأضواء الرفيعة لتحسين القيادة، وسيتم استخدام ترتيب الإضاءة المنقسمة، مع عمل الأضواء العلوية كمصابيح تشغيل نهارية تساعد على الرؤية أثناء الأمطار.

وحصلت سيارات سوبارو، على قمم شاشتين على شكل جهاز لوحي في لقطات التجسس، ولكن هذا كل شيء، هذا فرق صارخ عن أوتباك الحالية، والتي تتميز بشاشة مركزية كبيرة موجهة نحو الصورة مدمجة في لوحة القيادة، وبالمثل





وزودت سيارات سوبارو، بانظمة تتعلق بمجموعة نقل الحركة، ويصل الإعداد الهجين أخيرًا إلى أوتباك، باستخدام محرك بوكسر قوي وناقل حركة بتروس بدلًا من CVT، ونتوقع ظهور الجيل التالي من سوبارو أوتباك في وقت ما من العام المقبل كطراز لعام 2026.