الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما

نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى، على استاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990

ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.

ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

وتوج الأهلي مؤخرا بكأس السوبر المصري بالإمارات، بعد فوزه في النهائي بركلات الترجيح على غريمه الزمالك.