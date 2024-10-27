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رياضة

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على موناكو 2-1 في الدوري الفرنسي

نيس وموناكو، فيتو
نيس وموناكو، فيتو

فاز فريق نيس على ضيفه موناكو بنتيجة  2-1 بمشاركة محمد عبد المنعم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، والتي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا.

محمد عبد المنعم شارك أساسيا 

وشارك محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس ضد موناكو في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نيس وموناكو وحالة الطرد

وافتتح السويسري إمبولو التسجيل لصالح فريق موناكو في الدقيقة 39، ليتقدم الضيوف، إلا أن جويساند تمكن معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1 بعد صناعة من الظهير الأيسر التونسي الدولي علي العابدي، ليمنح التعادل لصالح أصحاب الأرض نيس.

وتحصل اللاعب فاندرسون على بطاقة حمراء في الدقيقة 45+4 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض، ليكمل موناكو المباراة بـ10 لاعبين.

وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين نيس أمام موناكو بهدف لكل فريق ضمن الجولة التاسعة.

وأحرز لابوردي هدف الفوز لصالح نادي نيس في الدقيقة 71، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.

ترتيب نيس وموناكو 

وبهذه النتيجة، رفع فريق نيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي.

 

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