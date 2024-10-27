زغلول صيام يكتب: من طه عزت إلى عامر حسين.. يا قلبي لا تحزن.. كل مباريات الدوري المصري تحت الأضواء الكاشفة!! هي الرابطة لا تخضع للحكومة!! وقصة دوري (الجون المشترك)

أخشى ما أخشاه أن نكون قد ظلمنا الحج عامر حسين المشرف على مسابقات كرة القدم في بر المحروسة، حيث كنا نحمله كل الأخطاء حتى أعلنت الرابطة عن استقدام مدير جديد اسمه طه عزت، ليس هذا فقط وإنما كمان الاستعانة بشركة ألمانية لتركيب جدول الدوري المصري الذي تحول بين عشية وضحاها لـ (دوري جون مشترك)، يعني من دور واحد وبعدين تسعة فوق وزيهم تحت ودوخيني يا لمونة!!!

ما علينا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، الأستاذ طه ومعه الشركة الألمانية كشفا عن جدول الدوري في المرحلة الأولى التي تنتهي يوم 5 مارس والمفاجأة أن كل مباريات الدوري وعددها 152 مباراة، جميعها تحت الأضواء الكاشفة، يعني يا أستاذ طه ماذا قدمت جديد في جدول الدوري هذا الموسم؟!!!.

يا سيد طه، كل مباريات الدوري تقام في كل أيام الأسبوع كما كان يحدث في عهد الأستاذ عامر حسين، يعني سبت وأحد واتنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة!!!، هما في الدوري الألماني والإنجليزي كل أيام الأسبوع مباحة كده!!، يعني الناس مقطوعة للكورة زينا!!

يا سيد طه عزت: هو إحنا أغنى من إنجلترا وألمانيا اللي بيعملوا مبارياتهم في عز الضهر!! يعني مفيش مباراة بدون أضواء؟!، كلها خمسة المغرب و8 بعد العشاء!!

يا أستاذ طه، هو حضرتك معندكش علم بأن الحكومة عندنا بتحاول ترشد الكهرباء لتوفير الطاقة، ولا محدش بلغك؟!، يعني رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة طلعوا بيانات وقرارات ملزمة لكل الهيئات الرياضية، ولكن من الواضح إنك تبع الفريق الخارج عن نطاق محاسبة الحكومة والوزير.

يا سيد طه، هو حضرتك من وضعت المواعيد وكلها خلال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، يعني مفيش حر لو توافرت تلك الأجواء في إنجلترا وألمانيا ما أقاموا مباراة ليلا!!!

ياسيد طه هو حضرتك جاي تحط جدول دوري وتضع خبرتك لإصلاح ما أفسده الدهر...إذا كانت مهمتك أنت والآخر (الألماني ) هي وضع الجدول فمن الآن نقول لك شكرا.

حقيقة نريد أن نشعر بتغيير ولكن من الواضح أن الأمر في منتهي الصعوبة بعد أن أصبح الدوري المصري هو دوري (الجون المشترك )

والشباب الصغير قد لا يكون قد وعي قصة الجون المشترك...دول فريقين كل فريق اتنين أو ثلاثة ويلعبون علي مرمي واحد فقط...ومن الواضح أننا نسجل أهداف في مرمانا.