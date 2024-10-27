الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: من طه عزت إلى عامر حسين.. يا قلبي لا تحزن.. كل مباريات الدوري المصري تحت الأضواء الكاشفة!! هي الرابطة لا تخضع للحكومة!! وقصة دوري (الجون المشترك)

زغلول صيام
زغلول صيام

أخشى ما أخشاه أن نكون قد ظلمنا الحج عامر حسين المشرف على مسابقات كرة القدم في بر المحروسة، حيث كنا نحمله كل الأخطاء حتى أعلنت الرابطة عن استقدام مدير جديد اسمه طه عزت، ليس هذا فقط وإنما كمان الاستعانة بشركة ألمانية لتركيب جدول الدوري المصري الذي تحول بين عشية وضحاها لـ (دوري جون مشترك)، يعني من دور واحد وبعدين تسعة فوق وزيهم تحت ودوخيني يا لمونة!!!

ما علينا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، الأستاذ طه ومعه الشركة الألمانية كشفا عن جدول الدوري في المرحلة الأولى التي تنتهي يوم 5 مارس والمفاجأة أن كل مباريات الدوري وعددها 152 مباراة، جميعها تحت الأضواء الكاشفة، يعني يا أستاذ طه ماذا قدمت جديد في جدول الدوري هذا الموسم؟!!!.

 

 

 

يا سيد طه، كل مباريات الدوري تقام في كل أيام الأسبوع كما كان يحدث في عهد الأستاذ عامر حسين، يعني سبت وأحد واتنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة!!!، هما في الدوري الألماني والإنجليزي كل أيام الأسبوع مباحة كده!!، يعني الناس مقطوعة للكورة زينا!!

يا سيد طه عزت: هو إحنا أغنى من إنجلترا وألمانيا اللي بيعملوا مبارياتهم في عز الضهر!! يعني مفيش مباراة بدون أضواء؟!، كلها خمسة المغرب و8 بعد العشاء!!

يا أستاذ طه، هو حضرتك معندكش علم بأن الحكومة عندنا بتحاول ترشد الكهرباء لتوفير الطاقة، ولا محدش بلغك؟!، يعني رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة طلعوا بيانات وقرارات ملزمة لكل الهيئات الرياضية، ولكن من الواضح إنك تبع الفريق الخارج عن نطاق محاسبة الحكومة والوزير.

يا سيد طه، هو حضرتك من وضعت المواعيد وكلها خلال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، يعني مفيش حر لو توافرت تلك الأجواء في إنجلترا وألمانيا ما أقاموا مباراة ليلا!!!

 

ياسيد طه هو حضرتك جاي تحط جدول دوري وتضع خبرتك لإصلاح ما أفسده الدهر...إذا كانت مهمتك أنت والآخر (الألماني ) هي وضع الجدول فمن الآن نقول لك شكرا.

 

حقيقة نريد أن نشعر بتغيير ولكن من الواضح أن الأمر في منتهي الصعوبة بعد أن أصبح الدوري المصري هو دوري (الجون المشترك )

والشباب الصغير قد لا يكون قد وعي قصة الجون المشترك...دول فريقين كل فريق اتنين أو ثلاثة ويلعبون علي مرمي واحد فقط...ومن الواضح أننا نسجل أهداف في مرمانا.

زغلول صيام يكتب: سوبر الندامة.. عاد الكأس ولم يعد أولادنا! لما بتاع الحديد يراقب النهائي قول يارحمن يا رحيم.. طب هنصلح الكورة إمتى؟!

زغلول صيام يكتب: الغوا السوبر ورجعوا ولادنا من الإمارات.. كفانا فوضى رياضية! تسريب صور دونجا وشلبي وعبد الواحد مهزلة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز زغلول صيام عامر حسين طه عزت الدوري االمصري

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: سوبر الندامة.. عاد الكأس ولم يعد أولادنا! لما بتاع الحديد يراقب النهائي قول يارحمن يا رحيم.. طب هنصلح الكورة إمتى؟!

زغلول صيام يكتب: الغوا السوبر ورجعوا ولادنا من الإمارات.. كفانا فوضى رياضية! تسريب صور دونجا وشلبي وعبد الواحد مهزلة!

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

زغلول صيام يكتب: بين أكبر قلعة "الزمالك" ونادي القرن "الأهلي" ضاعت كرة القدم المصرية في مولد سوبر أبوظبي!!

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads