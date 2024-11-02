السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مجلس الأمن القومي الإيراني يتخذ قرارا بالرد العسكري على الضربة الإسرائيلية

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مجلس الأمن القومي الإيراني اتخذ قرارًا بالرد العسكري على الضربة الإسرائيلية.

 

إيران تعتزم استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أن إيران قررت استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل، ردا على هجوم تل أبيب على عدد من المنشآت العسكرية قرب طهران ومحافظتين أخريين.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر مسئوليه العسكريين بالتحضير لهجوم انتقامي، يستهدف مواقع عسكرية في إسرائيل.

ووجه خامنئي بوضع خطط للهجوم المرتقب، بعد اطلاعه على مدى الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية.

 

إيران تقرر الرد لتجنب الهزيمة

وأضافت "نيويورك تايمز" أن خامنئي، نظرا لعدد القتلى وحجم الهجوم الإسرائيلي، قرر الرد لتجنب الظهور بمظهر "المهزوم".

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