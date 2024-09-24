نجل مارسيلو يدخل تاريخ ريال مدريد

دخل إنزو ألفيس، نجل نجم ريال مدريد السابق، المدافع البرازيلي مارسيلو، تاريخ فريق الشباب للنادي الملكي بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق الشباب (ب) في تاريخ الميرنجي.

الموهوب إنزو ألفيس انضم لريال مدريد في 2017

ويعدّ إنزو ألفيس، الذي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2017، واحدا من أبرز المواهب الكروية التي ينتظرها مستقبل كبير في عالم كرة القدم وفق ما أكده عدد من الفنيين والخبراء والمدربين الذين أشرفوا على فئات الشباب في الفريق.

ويبلغ إنزو من العمر 15 عاما، وهو ما يناسب انتماءه لفريق الناشئين ـ ب ـ لكنه مع ذلك تجاوز فئتين اثنتين ليكون ضمن فريق الشباب ويصبح أصغر لاعب في تلك الفئة في تاريخ ريال مدريد.

وظهر إنزو ألفيس، للمرة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي مع فريق الشباب الثاني (Juvenil B) وهو في سن مبكرة جدا محطما الرقم القياسي كأصغر لاعب يخوض مباراة مع تلك الفئة.

ويلعب إنزو في مركز المهاجم خلافا لوالده المدافع، وهو يملك خصالا كروية لافتة، وفنيات كبيرة حتى أن مقطعا شهيرا تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل عندما ظهر وهو طفل بصدد القيام بحركات فنية رائعة مع نجوم ريال مدريد أمثال رونالدو وبنزيما ومودريتش وذلك في غرف الملابس بعد إحدى مباريات الميرنجي.

نجل البرازيلي مارسيلو يختار اللعب مع منتخب إسبانيا

واختار نجل نجم ريال مدريد السابق اللعب مع المنتخب الإسباني بدلا من منتخب البرازيل، وهو المنتخب الذي لعب له والده مارسيلو في 58 مناسبة بين 2006 و2018.

أرقام إنزو ألفيس نجل مارسيلو مع ريال مدريد

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرا تناول البدايات الرائعة لإنزو ألفيس، مؤكدة أنه يتمتع بموهبة استثنائية، ويحطم الأرقام القياسية موسمًا بعد موسم.

وأشارت "ريليفو" إلى أنه "قبل عامين، مع فريق الناشئين، سجل إنزو 40 هدفًا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في 20 مباراة، وقدم عروضًا رائعة تليق بلاعب موهوب".

وفي الموسم الماضي، غاب لأشهر بسبب إصابة في الظهر، ومع ذلك أنهى الموسم بتسجيل 24 هدفًا في 18 مباراة مع فريق الناشئين.