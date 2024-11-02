السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

خبير استراتيجي: توافق بين فتح وحماس على مقترح مصر بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، إن اجتماعات حركتي فتح وحماس التي عقدت في القاهرة اليوم هامة للغاية، لافتا إلى أن هناك توافقا بين فتح وحماس على مقترح مصر بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

 

ثوابت القضية الفلسطينية

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري له ثوابت للقضية الفلسطينية، ولم تتغير على مر التاريخ، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق هذا الهدف لابد من قيام الدولة المصرية بجهود كبيرة في إطار تحقيق عدد من النقط التي أولها وقف إطلاق النار كامل وتبادل الرهائن.

 

توحيد الصف الفلسطيني 

وتابع: «وثانيا توحيد الصف الفلسطيني، إذ أنه غير مقبول في ظل هذا التوقيت التي تواجهه القضية الفلسطينية أن يكون هناك فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة»، لافتا إلى أن الموقف الإسرائيلي مؤهل لقبول مثل هذه الحلول.

 

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الموقف الإسرائيلي 

وأوضح أن الموقف الإسرائيلي متأزم في الوقت الحالي على الجبهة الشمالية، ومؤهل للتصعيد وليس وقف إطلاق النار، خاصة أن إيران تهدد بالرد على الهجمة الأخيرة الإسرائيلية، لافتا إلى أن هناك توافقا بين حركتي فتح وحماس نحو إنجاح لجنة الإسناد، والتي ستتبع السلطة الفلسطينية، وستشكل من أفراد مستقلة، ولكنها تتبع السلطة الفلسطينية.

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فتح حماس لجنة الإسناد المجتمعي إقامة دولة فلسطينية القضية الفلسطينية

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