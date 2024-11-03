الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليابان تجري تغييرات جديدة على سيارات 2025

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات تويوتا، حرصت اليابان على إجراء تعديلات كبيرة على سياراتها لاندكروزر، قبل مشاركتها في فعاليات معرض سيما في مدينة لاس فيجاس، لتصبح سيارة مخصصة للطرق الوعرة، ذات التصآميم التي تشابه بيئة الصحراء.


وحرصت تويوتا على إزالة الأعمدة C وD من سيارة لاندكروزر، واستبدلت السقف بسقف ناعم، كما أضافت بعض الصلابة الإضافية للتعويض عن نقص المعدن، كما تحتوي سيارة لاندكروزر على أبواب نصفية، ومصدات ممتدة، وإطارات للطرق الوعرة، وشريط إضاءة، وترقيات قوية مثل مصدات فولاذية وألواح انزلاق معززة، حتى أنها تحتوي على باب خلفي نصفي عملي مع إطار احتياطي يتأرجح للخارج لسهولة الوصول إليه.


 تويوتا تحول أفضل سيارتين إس يو في لديها لسيارات كشف

وفيما يخص سيارات فور رانر، وتتخلى الشاحنة عن الأبواب الخلفية والنصف الأخير من سقفها في مكان كابينة مفتوحة مع قضيب تدحرج ومساحة لألواح التزلج، وتتميز بطلاء بلون المحيط ثنائي اللون مع لمسات فيروزية، وعجلات وإطارات للطرق الوعرة، ونظام تعليق مرتفع قليلًا.

وزودت السيارة بمحركً رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لترًا مزودًا بشاحن توربيني ينتج 278 حصانًا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن.متر، ولكنه مزود بعادم مخصص يمنحه صوتًا أعمق، وكل هذا مقترن بنفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي الدائم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ا لسيارات الدوريات العالمية الدفع الرباعي شاحن توربيني طرق الوعرة لاندكروزر للطرق الوعرة

الأكثر قراءة

120 يوما على رمضان، اليوم غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

هشام حنفي: الأهلي كان ممكن يخسر بنتيجة كبيرة ضد سيراميكا وكولر أنقذ الموقف

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور)

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.11.3

منوعات

المزيد

بسبب صورة، طرد عضو كنيست من الخدمة العسكرية

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads