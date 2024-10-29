رئيس مدينة ساقلتة يتابع إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

تابع خالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وذلك حيث قامت الوحدة المحلية لقرية سفلاق بإشراف حسام امين رئيس القرية بتنفيذ إزالة حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وفك شدة خشبية على مساحة قيراط بقرية سفلاق وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنفيذًا لأحكام القانون حيال المخالفات.

خالد محسب يؤكد استمرار الوحدة المحلية متابعة إزالة حالات التعدي

وأكد رئيس مدينة ساقلتة استمرار جهود الوحدة المحلية بشأن متابعة إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذا للتوجيهات بضرورة إعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين.

يذكر أنه يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الوزير عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن ازالة اي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الامر.