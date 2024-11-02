إطلاق خدمات نقل ذكى جديدة للتيسير على رواد المنتدى الحضرى العالمى

أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع جهاز النقل البرى، تطبيقا إلكترونيا للترويج والتيسير للمنتدى الحضرى العالمى الذى تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإتاحة تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل QR لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024 لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي

بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الاتوبيسات – خريطة للمسارات الأتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي وحافلات النقل العام.

ويتم تحميل التطبيق من هنا