الصحة اللبنانية: تسجيل 71 شهيدا و169 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 71 شهيدا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من لبنان.

وبين أن العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان ارتفع إلى 11876 اعتداء.

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للشهداء والجرحى ارتفع منذ بدء الاحداث إلى 2968 شهيدًا و13319 جريحًا".

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190083 نازحًا (44041 عائلة) في مراكز الايواء، وفقًا للوزارة.

وبينت أنه حتي اليوم السبت، سُجّل عبور 361300 مواطن سوري و177864 مواطنًا لبنانيًا إلى الأراضي السورية.