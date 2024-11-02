صلاح وجاكبو، ليفربول يسجل هدفين في مرمى برايتون في 3 دقائق (صور)

سجل ليفربول هدفين في شباك برايتون في 3 دقائق من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 68 فيما سجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وكان فيردي كاديوجلو سجل الهدف الأول لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

وبدأ ليفربول أمام برايتون كالتالي:"

في حراسة المرمى: كيهيلير.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: جرافينبيرش- ماك أليستر- سوبوسلاي.

في خط الهجوم: خط الهجوم: كودي جاكبو- نونيز- محمد صلاح.

تشكيل برايتون أمام ليفربول

وبدأ برايتون مباراة ليفربول كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

والتقى ليفربول وبرايتون مساء الأربعاء الماضي على ملعب "فالمر" في دور الـ16 في كأس كاراباو، حيث فاز ليفربول بصعوبة بنتيجة 3/2.

ويمتلك ليفربول حاليًّا 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.