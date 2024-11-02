الذهب يستهل نوفمبر على تراجع.. الجرام يفقد 20 جنيها.. والجنيه الذهب يتراجع 120 جنيها.. وهذه أبرز التوقعات لحركة المعدن الأصفر

استهلت أسعار الذهب أوائل شهر نوفمبر الجاري على تراجع ملحوظ فى الجرامات بأنواعها وفى أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية.

وعلى الرغم من التراجع الأخير فى الأسواق والبورصة إلا أنه تسود الكثير من التوقعات الفترة المقبلة باستمرار موجة الصعود عالميا بسبب خفض الفوائد وزيادة الطلب العالمى على المعدن الاصفر.

أسعار الذهب تتراجع مع بداية نوفمبر

فقدت أسعار الذهب على مدار يومين نحو 20 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق وسط حالة من الترقب لاجتماعات الفيدرالى الأمريكي القادمة على المستوى العالمى وزيارة مسئولى صندوق النقد الدولى لمصر

سعر الجنيه الذهب يهبط

كما تراجع سعر الجنيه الذهب من مستويات 30320 جنيها الى مستويات 30160 جنيها بتراجع قدره نحو 160 جنيها على مدار يومين.

وسوف تتاثر اسعار الذهب بالعديد من الاحداث القادمة على راسها اجتماعات الفائدة الامريكية القادمة.

والمقرر له يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، توجد هناك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وبالتحديد الناشئة، حتى تتمكن من الحصول على انفراجة من الضغوط المستمرة التي عانت منها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

تاثير الانتخابات الأمريكية على الذهب

كما سوف تتاثر اسعار المعدن الاصفر بالعرض والطلب داخل الاسواق المحلية فضلا عن اجتماعات صندوق النقد الدولى فى مصر والانتخابات الامريكية الشهر الجارى.

يواصل الذهب تألقه في الأسواق المالية العالمية، حيث بلغ ذروة قياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر، التي تشهد مواجهة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2746.09 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش فى ختام تعاملات الاسبوع. وأنهت الأسعار تعاملات الخميس الماضى على انخفاض بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأونصة خلال اليوم.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولار.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولار للأونصة وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وهبط البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

توقعات اسعار الذهب

أصدر بنك جولدمان ساكس (GS) مذكرة بحثية تناول فيها توقعات صعودية لمعدن الذهب على خلفية الارتفاع القياسي الأخيرة للمعدن النفيس، وتوقع البنك الأمريكي أن يواصل الذهب الارتفاع إلى المستوى 2900 دولار للأوقية بحلول أوائل العام المقبل.

وكان جولدمان ساكس يتوقع أن تسجل أسعار الذهب ارتفاعًا إلى 2700 دولار للأوقية، حيث أصبح البنك الاستثماري أكثر تفاؤلًا تجاه الذهب بسبب زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وخاصة في الأسواق الناشئة.

شعبة الذهب والمجوهرات تكشف أسباب هبوط الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تحركات قوية جدًا وعنيفة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، له، أن سعر أونصة الذهب في الأسبوع الماضي وصلت لـ 2790 دولار للوقية، وأن هذه الأسعار تتحرك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على العالم.

ولفت إلى أن أسعار الذهب خلال أمس فقط، شهدت انخفاضات وسعر أونصة الذهب سجلت 2740 دولار، أي هبطت الأسعار 50 دولار، وهذا له تأثير على السوق المحلي، فأسعار الذهب المحلي ينخفض بانخفاض الذهب العالمي.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة لها تأثير كبير على أسعار الذهب، ولكن الذهب استثمار آمن، ولا يوجد مشكلة من شراء الذهب وتخزينه.

نصح رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشراء الذهب في الوقت الحالي إذا كان بهدف الادخار والاستثمار على المدى الطويل.