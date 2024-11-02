انطلاق فعاليات منتدى سلامة الغذاء والأمن القومي بجامعة دمنهور (صور)

شهدت جامعة دمنهور اليوم انطلاق فعاليات منتدى "سلامة الغذاء والأمن القومي"، الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، بمقر كلية الطب البيطري، بحضور الدكتور نبيل بكير - عميد كلية الطب البيطري، الدكتورة هدى متولي - عميد كلية الزراعة، الدكتور السيد سعد ـ قائم بعمل عميد كلية العلوم، وعدد من الأساتذة في مجال سلامة الغذاء، وايضا عدد كبير من الطلاب.

انطلاق منتدى سلامة الغذاء بجامعة دمنهور، فيتو

انطلاق منتدى سلامة الغذاء بجامعة دمنهور، فيتو

وأكدت نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى السيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الإنتاجية (الزراعية والحيوانية) وكذا مشروعات التصنيع الغذائي مثل مشروع مستقبل مصر، لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الجامعة أن سلامة الأغذية والطعام الآمن أمر بالغ الأهمية ومسئولية مشتركة بين الدولة وجميع أفراد المجتمع المنتجين والمستهلكين، حيث أن الغذاء الآمن يؤثر بالإيجاب على الصحة والتنمية الاقتصادية وتحسين سبل العيش ويمتد ليؤثر على الدخل القومي.





وأعربت "السيد" عن تمنياتها بأن يكون هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات حول المستجدات العالمية في مجال سلامة وجودة الغذاء، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة (الذكاء الاصطناعي) في مجالات سلامة الغذاء، والتغذية المستدامة، والأغذية المستحدثة والمعدلة وراثيًا، وتقنيات فحوصات الأغذية، وأيضا لتعزيز الوعي بأهمية سلامة الأغذية ودور الشباب في تطوير الحلول المستقبلية.

وعن مفاهيم سلامة الغذاء والـ HACCP نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو مراقبة سلامة الأغذية للنقاط الحرجة ( Hazard analysis and critical control points )‏ (HACCP)، أكدت الدكتورة إيمان الحصري أنه نظام وقائي يعني بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار HAZARDS التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة CCPs التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.

انطلاق منتدى سلامة الغذاء بجامعة دمنهور، فيتو

خلال المنتدى تم مناقشة المبادئ الرئيسية لنظام ممارسات التصنيع الجيد GMP، حيث يجب توفير منطقة إنتاج نظيفة وصحية لمرافق الإنتاج والمختبرات ومناطق التخزين، والتحقق من تصميم مصنع الإنتاج ومبادئ التشغيل والظروف البيئية لمنع التلوث المتبادل للأغذية، وتحديد عمليات الإنتاج بشكل واضح والتحقق منها والتحكم فيها لضمان الامتثال للمواصفات.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "تحليل المخاطر في المنشآت الغذائية"، للدكتور إسلام راضي الذي أكد على أن تحليل وتقييم المخاطر في المنشآت الغذائية هو جزء أساسي من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، بهدف اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على المخاطر المحتملة أو التقليل منها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور، كما يأتي المنتدي بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " بداية" التي تضع صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها.