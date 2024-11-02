جامعة دمنهور تقدم خدمات متنوعة خلال قافلة سكانية بقرية أبو مسعود (صور)

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة وبالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات اليوم السبت، قافلة سكانية بقرية أبو مسعود بمشاركة تم خلالها الكشف المجاني على ٢٥٠ حالة بعدد من التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال مشاركة كلية الصيدلة.

قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة، فيتو





قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة، فيتو

قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة، فيتو

بجانب تقديم خدمة فورية لمرض السكر وقياس الضغط من خلال كلية التمريض، كما تمت التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.





وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية حيث تم رش ٣٠٠ من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الخارجية وعلاج ٤٠٠ رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، من خلال مشاركة كلية الطب البيطري.

وقام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول علي أجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين مجانًا، كما تم زراعة عدد من الأشجار بالوحدة الصحية والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية بالقرية.

قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة، فيتو





كما قامت كلية رياض الأطفال بتوزيع الهدايا على الأطفال بالمدارس، ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، كما يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.