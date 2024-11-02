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رياضة

عمر مرموش يحطم رقم محمد زيدان في الدوري الألماني

عمر مرموشو, فيتو
عمر مرموشو, فيتو

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، تألقه في الملاعب الألمانية، بعدما سجل وصنع في تقدم فريقه على ضيفه بوخوم 6 / 1، في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب "دويتشه بنك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وقدم مرموش تمريرة عرضية ساحرة استغلها زميله الفرنسي هوجو إيكيتيكي ليحرز هدف التقدم بعد 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يسجل الهدف الثانية من كرة ثابتة نفذها ببراعة، ثم قدم عمر تمريرة حاسمة لزميله كان أوزون الذي سجل الهدف السادس لصالح فرانكفورت بالدقيقة 66، ليحطم إنجاز محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق في صناعة الأهداف بالدوري الألماني، حيث وصل للهدف رقم 18 الذي يصنعه في مباراته الـ100 في البوندسليجا.

يذكر أن محمد زيدان تألق في الدوري الألماني مع عدة فرق منها بروسيا دورتموند وماينز، قدم 17 تمريرة حاسمة في 155 مباراة.

وصنع عمر مرموش الهدف الأول لزميله إيكيتيكي بالدقيقة 9، فيما سجل الدولي المصري الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق ركلة حرة مباشرة، وسجل الهدف الثالث اللاعب أنسجار كنوف في الدقيقة 20، فيما سجل الهدف الرابع ناثانيل براون في الدقيقة 32.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت  ضد بوخوم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: ناثانيل براون، محمود داوود، إلياس السخيري، أنسجار كنوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، جيان ماتيو باهويا.

ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة فيما يقبع بوخوم في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

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