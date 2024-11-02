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الكشف الطبي على 250 حالة خلال قافلة شاملة بقرية أبو مسعود بالدلنجات

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية أبو مسعود بمشاركة أساتذة متخصصين تم خلالها الكشف المجاني على 250 حالة بعدد من  التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

تقديم خدمات بيطرية مجانية حيث تم رش 300 من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الخارجية

بجانب تقديم خدمة  فورية لمرض السكر وقياس الضغط من خلال كلية التمريض، كما تمت التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية حيث تم رش 300 رأس من الأغنام والأبقار ضد الطفيليات الخارجية  وعلاج  400 رأس من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

زراعة عدد من الأشجار بالوحدة الصحية والمدارس والمعاهد الأزهرية

وقام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول علي أجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين مجانا، كما تم زراعة عدد من الأشجار بالوحدة الصحية والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية بالقرية، كما قامت كلية رياض الأطفال بتوزيع الهدايا على الأطفال بالمدارس.

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البحيرة وحدة السكان الديوان العام جامعة دمنهور دمنهور الدلنجات قافلة سكانية

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