بسبب مي عمر، عمرو سعد يؤجل تصوير مسلسله لنهاية نوفمبر

اضطر المخرج محمد سامي لتأجيل تصوير مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنانة عمرو سعد لنهاية نوفمبر الجاري، للإنتهاء من جميع مشاهد مسلسل “أش أش” للفنانة مى عمر.



وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لإنشغال المخرج بعمل اخر تقومببطولته الفنانة مى عمر تم تأجيل التصوير.



وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “سيد الناس” تعاقدت مع الفنانة أروى جودة لتشارك الفنان عمرو سعد في بطولة العمل، وكانت الشركة المنتجة قد رشحت كل من أسناء أبو اليزيد، ودرة، واورى جودة، ولكن تم اختيار الخيرة منهن لتقوم بدور البطولة النساية.





أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي مشغول حاليّا بتصوير مسلسل آخر، وهو "إش إش"، بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ويشارك في البطولة كل من: انتصار وهالة صدقي ودينا، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا.