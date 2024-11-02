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اقتصاد

المعدن الأصفر يواصل الترنح، آخر تحديث لأسعار الذهب

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، تراجعًا بنحو 25 جنيه بجميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4300 جنيهًا للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3225 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2510 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1615 جنيهًا للبيع.

 

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