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ثقافة وفنون

هيدي كرم: ردود الأفعال حول "وتر حساس" أسعدتني

هيدي كرم
هيدي كرم

أعربت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل “وتر حساس” الذى يتم عرضه حاليًا، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يحصد العمل هذا الكم من إشادات الجمهور، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال.

وتلعب هيدي في المسلسل شخصية صديقة صبا مبارك، وتعمل معها في مركز تجميل، ولكن مع مرور الأحداث تحدث بينهما مواقف كثيرة، تجعل الإثنين تدخلان في مشاكل، وتنقلب حياتهما.

وانطلق عرض مسلسل وتر حساس بطولة الفنانة صبا مبارك، على قناة ontv يوم ٢٧ أكتوبر الماضي   وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يعرض على منصة يانجو بلاي.

 

تفاصيل مسلسل وتر حساس

 وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك، كل من هيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي ولبنى ونس ولطيفة فهمي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

 

 

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