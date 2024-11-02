الدوري الإنجليزي، هالاند وفودين يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام بورنموث

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، عن تشكيلته التي سيواجه بها مضيفه بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

ويعول المدرب الإسباني على ماتيوس نونيز، المتألق في الآونة الأخيرة، رفقة إلكاي جوندوجان، وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب.

فيما يبدأ برناردو سيلفا وفيل فودين في خط الهجوم رفقة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء كيفن دي بروين، لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة، رفقة الجناح البرازيلي سافينيو.

ويدخل السيتي اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.