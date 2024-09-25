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ثقافة وفنون

ولعة ومفتاح، اسم جديد لمسلسل أحمد مالك وطه الدسوقي في رمضان 2025

أحمد مالك وطه الدسوقي
أحمد مالك وطه الدسوقي

قرر القائمون على مسلسل الفنانين أحمد مالك وطه الدسوقي تغيير اسم العمل من "ولاد الشمس" ليصبح "ولعة ومفتاح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية أكتوبر المقبل.

 

مسلسل ولعة ومفتاح

 مسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وجسد فيه دور شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل علي إشادة  الجمهور والنقاد.

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أحمد مالك وطه الدسوقي


 

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