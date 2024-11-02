السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظة مطروح يصاحبها أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا.

 

حالة الطقس غدًا السبت 2-11-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الأحد 3-11-2024 في محافظة الفيوم

كما تظهر السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري  ومدن القناة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

كما تظهر بعض التكونات الركامية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد يصاحبها أمطار خفيفة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس الساعات المقبلة

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 02 - 11 - 2024

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية.. سحب ركامية وأمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد بمطروح.. وتحذير من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ

الأرصاد تحذر من سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب مطروح

سحب ركامية وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 2 - 11 - 2024

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: هي عقوبة الاتحاد على ثلاثي الزمالك مناسبة.. وهدف السعيد في البنك غير صحيح! وبطولة الأهلي وهمية؟!

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

حلم إثيوبيا يتحول لكابوس، اشتباكات القبائل للإطاحة بالانفصاليين في أرض الصومال

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

كواليس استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي أمام سيراميكا الليلة

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

منوعات

المزيد

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في ذكراه الـ 107.. 6 معلومات عن وعد بلفور المشؤوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads