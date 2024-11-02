السبت 02 نوفمبر 2024
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رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية استعدادًا للشتاء بالبحيرة

أعمال تمهيد طريق
أعمال تمهيد طريق بالبحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بمتابعة أعمال مسح وتمهيد طبانات الطرق وإزالة أي تعديات عليها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان جاهزية الطرق لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

تكثيف الجهود لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق

حيث قامت المديرية بتكثيف أعمال المسح والتمهيد بعدد من الطرق بمراكز إيتاي البارود، دمنهور، والدلنجات، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وصيانتها لضمان سهولة الحركة المرورية، وتصريف مياة الأمطار بكفاءة مع قرب حلول فصل الشتاء.

تكثيف أعمال المسح والتمهيد بطريق وصلة شبرا النونة غرب البهى

حيث تم بمركز ايتاى البارود تكثيف أعمال المسح والتمهيد بطريق وصلة شبرا النونة غرب البهى، وطريق البهى، تلبانة،النوحة، ومدخل قرية امليط، وأما  مركز دمنهور فتم بطريق الصفاصيف، وطريق الشوكة البرنوجى،و طريق الجماميزى، وبمركز الدلنجات تم بطريق كوم الحاصل حتى المقابر، وطريق ام اللبن نجارين، وطريق المسين البهى، وطريق الرزق، وطريق الفيرانية، وطريق جسر مصرف جبارس.

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بالبحيرة الطرق والنقل أعمال مسح طبانات الطرق تعديات موسم الشتاء سقوط الأمطار

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