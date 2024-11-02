انطلاق مناقشات الإجراءات الجنائية بالنواب.. المجلس ينظر تقرير اللجنة التشريعية خلال جلسات هذا الأسبوع.. التشريع الجديد يقر ضمانات الحقوق بما يليق بالجمهورية الجديدة

تنطلق خلال هذا الأسبوع، أولى جلسات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب

ويناقش مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان

وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

التشريع يتضمن مزايا في الحقوق والحريات

وأوضحت اللجنة التشريعية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

إعداد تقرير بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي أول اجتماعات اللجنة العامة بمجلس بدور الانعقاد الخامس، الأسبوع قبل الماضي، أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تعكف على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تقرير قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزًا قريبًا

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون جاهزًا في أقرب وقت.

أداء اللجنة التشريعية أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وخلال اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس، وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

التنوع في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.

وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

وفي هذا الصدد أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.