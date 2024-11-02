موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز اليوم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا بالدوري المصري

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD



تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: راسي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري اليوم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ويوسف أيمن ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في ضربة البداية للموسم الجديد.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر.

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023.

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024.