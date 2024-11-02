استمرار حملات النظافة في دار السلام بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج اليوم برئاسة المحاسب محمد السيد عوض رئيس مركز وبإشراف محمد فقير نائب رئيس المركز وعدد من موظفي الوحدة المحلية والمتابعة الميدانية بحملات نظافة بالمدينة من أجل رفع المخلفات.

وشملت الحملة اليوم عدد من الشوارع أبرزها شارع السوق، شارع السادات وشارع البوسته وشارع الذهب وشارع مجلس المدينة الجديد، وشارع متفرع من السادات، وإمام مسجد الأوقاف، طريق الأبعدية.

حملات نظافة في دار السلام بسوهاج

وأكد رئيس مجلس المدينة أن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق ورضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج المحافظ برفع كفاءة مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة من أجل الشكل الجمالي للبيئة وتطوير المنظومة.