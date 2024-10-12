محلى دار السلام يعلن جدول مقترحات خطة العام المالى 2025/2026 بسوهاج
أعلن محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إحدى مدن جنوب سوهاج عن التخطيط التشاركى بمقترحات العام المالى 2025/2026، وكيفية الانفاق عبر المشروعات المزمع القيام بها عبر المدينة والقرى التابعة.
الجدير بالذكر أن رئيس المركز قد وجه دعوة عامة للجميع لحضور جلسة المناقشة وتقديم المقترحات حسب الجدول الذى تم نشره، والذى يستهدف فئات معينة تابعة لكل مجلس قروى محددا فيها اليوم والتاريخ.
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