الاستماع لأقوال شهود العيان في انقلاب ميكروباص بأطفيح

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق إحدى قرى مركز أطفيح، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص من بينهم طفل وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث في أطفيح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 9 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.