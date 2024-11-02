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انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة الهلال الأحمر "بإيديك تنقذي حياة"

مبادرة الهلال الأحمر
مبادرة الهلال الأحمر "بإيديك تنقذي حياة"

تحت رعاية السيدة  انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، تواصل مبادرة  "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فعالياتها، حيث تنطلق مرحلة جديدة من المبادرة في ست محافظات جديدة، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط".

وستشهد المرحلة الجديدة من المبادرة عقد  عدد ٢٤ دورة تدريبية لما يزيد على 700 رائدة  اجتماعية فى مجال الإسعافات الأولية، حيث تشتمل هذه التدريبات على اكتساب مهارات تقديم الإسعافات الأولية الأساسية، وكيفية التعامل مع العديد من الإصابات الشائعة أثناء حالات الطوارئ، وبذلك يصل عدد الرائدات الاجتماعيات  اللواتي حصلن على التدريب إلى أكثر من 1500 رائدة اجتماعية.

 

وتعتبر الرائدات الاجتماعيات حجر الزاوية فى تحقيق تغيير إيجابي وملموس فى الوعي والسلوك المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتهن على التأثير فى أفراد مجتمعهن بما لديهن من مهارات الاتصال الفعال، لذا كان حرص وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري على استهداف هذه الفئة ليساهمن فى مجتمعاتهن حتى يكون فى كل بيت مسعف متطوع لتقديم هذه الخدمة الجليلة.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري فعاليات المبادرة التي تستهدف 15 ألف رائدة اجتماعية، حيث من المقرر عقد 500 دورة تدريبية في مختلفة محافظات الجمهورية، كما تنتشر المبادرة في الأماكن العامة بمختلف المحافظات كمراكز الشباب

وتأتى هذه الجهود المتواصلة ضمن التزام الهلال الأحمر المصري بتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمبادرة، والتي تستهدف تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة وإنقاذ حياة المصابين.

 

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