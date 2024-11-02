سكرتير محافظة أسوان يشهد مراسم الصلح بين عائلتين

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بحضور مراسم الصلح بين أبناء عائلتي آل يونس العوناب، وآل صغير الأشراف، والذي تم تنظيمه بمدينة الرحاب بكيما.

مشاركة لأكثر من ٣ آلاف مواطن

وجاء ذلك وسط مشاركة لأكثر من 3 ألاف مواطن، ولجنة الصلح برئاسة الشيخ نعمان السايح الكوبانى، ومؤسسة صعيد بلا ثأر، وأيضًا القيادات البرلمانية والشعبية والتنفيذية والدينية.

وفي كلمة محافظ أسوان التي ألقاها السكرتير العام المساعد تم التأكيد على أهمية هذا المحفل الطيب الذى تباركه ملائكة السماء، متمنيًا بأن تكلل جهودكم بما فيه خير مجتمعنا وسلامته وخير هذه الجموع التي التقت على الخير والتى يجمعها هدف واحد نبيل وهو الصلح بين الناس استجابة وامتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه يجب علينا كمواطنين ومسئولين بأن نأخذ العبر والدروس لوأد الفتنة فى مهدها، وأن نقف يدًا واحدة، كما نقدم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا لتحقيق مزيد من التماسك والترابط والتعاون، وإعلاء مبادئ المصالحة ولم الشمل، مقدمًا شكره لكل من سعى إلى هذا الصلح وشارك فى تنظيمه، وفى مقدمتهم أعضاء لجنة الصلح لسعيهم الدؤوب لرأب أي صدع يحدث هنا أو هناك.

كما قدم التحية لجهود القيادات الأمنية والدينية والأجاويد والعمد من أبناء أسوان، وإلى عائلتى آل يونس العوناب، وآل صغير الأشراف الذين تربطهم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة، ونحيي فيهم الإستجابة المسئولة والحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يتم عليهم وعليكم جميعًا نعمة الحب والإخاء والسلام والتعاون من أجل مجتمع أفضل يعبر عن طبيعة وأخلاقيات أبناء محافظة أسوان بصفة خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة.