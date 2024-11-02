هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى بسمة عن وجود النمل في البيت أو السيارة، وهل يدل ذلك على وجود حسد أو عمل سحري؟

أمين الفتوى: وجود النمل لا علاقة له بالحسد أو أي عمل من هذا القبيل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "وجود النمل لا علاقة له بالحسد أو أي عمل من هذا القبيل، يجب علينا أن نتعامل مع هذه الأمور من منطلق الأسباب، إذا ظهر النمل في مكان ما، يجب أن نبحث عن السبب ونتخلص منه، لا ينبغي أن نربط ذلك بالحسد أو العيون الشريرة".

وأشار إلى أهمية تقوى الله والالتزام بالأذكار الصباحية والمسائية، وأن يكون الإنسان دائمًا في ذكر لله، موضحا “ إذا كان الإنسان يتلو جزءًا من القرآن يوميًا، فهذا يوفر له حماية من أي ضرر أو أذى، بإذن الله”.

وتابع: أما بالنسبة للإجراءات التي يمكن اتخاذها للقضاء على النمل، فلا يوجد أي ذنب على الشخص في ذلك، والتخلص من النمل أمر طبيعي ولا يحمل أي دلالة سلبية.

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