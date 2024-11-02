ضبط راكب حاول تهريب حشيش داخل علبة كريم بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار الغردقة الدولي

وقالت مصادر جمركية بمطار الغردقة الدولي، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا اشتبه وائل علي أحمد مأمور مأمور اللجنة الجمركية في راكب إنجليزي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-ray» بمعرفة اسلام موسى، تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مهند سامى نائب مدير الإدارة، بتكليف محمد أبو بكر رسلان رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من جوهر الحشيش المخدر وسيجارة إلكترونية بداخلها سائل الحشيش المخدر مخبأة داخل علبة كريم.

وقام بالجرد والتحريز محمد صلاح الليثي وأبو زيد البدري بحضور أحمد عبد الرحيم بالأمن الجمركي وعبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

تحرير المحاضر للمخالفين

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية بالمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.