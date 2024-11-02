السبت 02 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعليق مثير من هيدي كرم حول تربية الأبناء: مبقيناش عارفين نربي

الفنانة هيدي كرم،
الفنانة هيدي كرم، فيتو

قالت هيدي كرم: إن تناقض عائلة "آل شنب" في الفيلم، تشعر وكأنه ينطبق على عائلتها، فمن يرى العائلة يشعر بأنه لا يوجد توافق بينهم، مشيرة إلى أن الفيلم به أشخاص بأفكار وثقافات مختلفة، وهو الأمر أيضا الموجود في عائلتها. 

تصريحات هيدي كرم

وأكدت هيدي  كرم خلال لقائها مع أبطال فيلم آل شنب مع الإعلامية مني الشاذلي والذي يعرض عبر شاشة ON، وجود مشكلة حالية في تربية الأبناء، إذ ترغب الأمهات في الحفاظ على صحة أبنائهم النفسية وطفولتهم، وفي نفس الوقت يرغبن في عقابهم على الأخطاء.

وأضافت: "بقى في مشكلة، مش عارفين نربي  مبقاش حد عارف يربي. انتوا أخدتوا مننا كل أدوات التربية"، مؤكدة أن كلامها لا يعني الاتفاق مع مبدأ ضرب الأبناء، ولكنها ترغب في معرفة كيفية التربية في ظل المحظورات الكثيرة التي تم وضعها على التربية.

فيلم آل شنب

وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة الحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

وفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبد الله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

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هيدي كرم الفنانة هيدي كرم تصريحات هيدي كرم فيلم ال الشنب

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