كوريا الشمالية تغير قواعد اللعبة في الصراع الروسي الأوكراني.. بيونج يانج تعلن دعمها لموسكو.. حلفاء كييف في موقف المتفرج.. وزيلينسكي يصف الغرب بـ«المتقاعس»

تصاعدت التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية مع دخول كوريا الشمالية على خط الصراع بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت دعمها لروسيا بشكل مباشر، مما أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وانتقاده اللاذع لما وصفه بـ"تقاعس" حلفائه. فقد أعرب زيلينسكي عن استيائه من اقتصار حلفائه الغربيين على المشاهدة دون اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة التهديد المتزايد الذي قد يمثله دعم بيونج يانج لموسكو.

زيلينسكي ينتقد موقف حلفائه الغربيين

وفي خطابه الليلي الأخير، وجّه زيلينسكي رسالة قوية لحلفائه الغربيين، متهمًا إياهم بالتراخي في تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا، خاصة بعد أن أصبحت قوات كوريا الشمالية جزءًا من التهديدات الجديدة.

وقال: "يمكننا أن نضرب بشكل وقائي إذا توفرت لنا القدرة على ذلك لفترة كافية"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تراقب مواقع القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية، لكنها لا تمتلك الأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم بفاعلية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الجميع ينتظرون فقط أن تبدأ القوات الكورية الشمالية بضرب الأوكرانيين". واعتبر أن هذا الصمت والتقاعس من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أمر غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي للتصعيد الذي قد ينجم عن مشاركة قوات أجنبية أخرى في الصراع.

كوريا الشمالية تتعهد بالوقوف إلى جانب روسيا

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، خلال زيارتها لموسكو، حيث تعهدت بدعم روسيا حتى "النصر" في أوكرانيا. وقالت تشوي، في بيان عقب لقائها بنظيرها الروسي سيرغي لافروف، إن كوريا الشمالية "ستقف دائمًا بجانب روسيا حتى تحقيق النصر"، مضيفة أن بلادها "تؤمن بحكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويُعتقد أن كوريا الشمالية قد أرسلت ما يصل إلى 10,000 جندي للانضمام إلى صفوف القوات الروسية في المناطق الحدودية، مما يشير إلى تصاعد الدعم العسكري لروسيا بشكل لم يكن متوقعًا. ورغم ذلك، نفت بيونج يانج أي تورط مباشر في الحرب، لكنها أكدت أن تحالفها مع موسكو يشمل الدعم في جميع الأوجه الممكنة.

من جانبه، عبّر لافروف عن "تقدير روسيا العميق" للموقف "المبدئي" لكوريا الشمالية، مشيدًا بتلك الخطوة التي جاءت في وقت حساس جدًا بالنسبة لروسيا التي تبحث عن تعزيز صفوفها في أوكرانيا.

دعوات لاحتواء التصعيد

ومع ظهور القوات الكورية الشمالية على الحدود الروسية الأوكرانية، حثّت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الصين على استخدام نفوذها للحد من التصعيد ومنع بيونغ يانغ من المشاركة المباشرة في الحرب. ورغم هذه الدعوات، لم يصدر عن بكين أي موقف حتى الآن، ما أثار قلق العديد من الدول التي ترى أن الصين، باعتبارها حليفة تاريخية لكوريا الشمالية، قادرة على لعب دور كبير في التهدئة.

وفي هذا السياق، عقد ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الأميركيين لقاءً مع السفير الصيني لدى الولايات المتحدة لمناقشة الوضع الحالي وأهمية تحجيم نفوذ بيونغ يانغ العسكري. وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي ووزير الدفاع الأميركي، أن واشنطن تتوقع من الصين استخدام نفوذها للحد من الأنشطة العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تأتي من المجتمع الدولي بأسره وليس من الولايات المتحدة فقط.

وأضاف بلينكن أن هذا التصعيد يضع الصين أمام مسؤولية مهمة، نظرًا لأن المجتمع الدولي يتطلع منها إلى اتخاذ إجراءات تساهم في الاستقرار ومنع أي تحركات من شأنها توسيع الصراع إلى نطاقات جديدة.

اتفاقات جديدة بين موسكو وبيونج يانج

ويأتي هذا التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية في وقت أبرم فيه الرئيس الروسي اتفاقًا جديدًا للتعاون العسكري والمساعدة المتبادلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال زيارة قام بها الأخير إلى موسكو في الصيف الماضي. وتُعطي هذه الاتفاقات الجديدة زخمًا لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية والدعم الغربي المتزايد لأوكرانيا، مما يجعل المعادلة أكثر تعقيدًا.

أوكرانيا بين المطالبات المتزايدة والمساعدات المتأخرة

وتجد أوكرانيا نفسها اليوم أمام وضع معقد، حيث تسعى جاهدة للحصول على دعم عسكري فوري من حلفائها الغربيين لمواجهة التحالف الروسي الكوري الشمالي، إلا أن استجابة هذه الدول تبقى بطيئة. وقد أشار زيلينسكي إلى أن حلفاء كييف لا يزالون مترددين في تزويدها بالأسلحة طويلة المدى، الأمر الذي قد يُعقد الأمور ويضع القوات الأوكرانية في مواجهة مباشرة مع قوات من خارج روسيا.

ويرى محللون أن دخول كوريا الشمالية على خط الصراع يشكل نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يُعزز من قدرات روسيا ويوفر لها قوات جديدة قد تساهم في تغيير مسار المعارك على الأرض.

وبينما تتسع دائرة الصراع، يواجه حلفاء أوكرانيا ضغطًا متزايدًا للوفاء بتعهداتهم تجاه كييف في ظل تزايد التهديدات الخارجية وتغير قواعد اللعبة على الساحة الدولية.