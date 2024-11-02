تداول 40 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32504 طن تشمل: 1219 طن ملح معبأ و4404 طن علف بنجر و10083 طن يوريا و2284 طن كلينكر و2750 طن فلوسبار و200 طن اسمنت و11564 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72507 طن تشمل: 7116 طن حديد و8000 طن فول صويا و33496 طن ذرة و8400 طن سكر و12400 طن قمح و1270 طن فلوسبار و835 طن خشب زان و 2459 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 990 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 767 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 990 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5699 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137018 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118922 طنًّا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2929 حركة.