الإبداع لم يعبر عن معجزة المقاتل المصرى!

سنواصل الكتابة عن أعظم إنجاز عسكرى لمصر في العصر الحديث، وإذا كان الانتصار يطلق عليه انتصار أكتوبر، إلا أن هذه التسمية اعترض عليها، الفنان الدكتور أحمد نوار، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب الاستنزاف، الذى استطاع أن يقتل خمسة عشر صهيونيا، وهذا الرقم أكدته التحريات وصدر فى كتابه عين الصقر الذي يحكي عن بطولات المقاتل المصري.

والدكتور أحمد نوار كان له شرف العبور ست مرات مع القوات الخاصة أثناء حرب الاستنزاف، والتى يراها الفنان البطل أحمد نوار أنها الحرب العظمى التى خاضها المقاتل المصرى بكل جسارة وشجاعة، وكانت أكبر استعداد للحظة العبور، لهذا فإن حرب الاستنزاف العظمى توجت بالعبور العظيم.

وأضاف الفنان البطل أحمد نوار: منذ بداية فترة التدريب الأولى، اكتشف الضباط مهارتى في الرماية، وبالضبط بعد خمسة أسابيع انتقلت من الهايكتسب إلى خط النار، ومنذ وصولى الى موقعى أدركت أن الفرق كبير ولا مقارنة بين التدريب والمعارك والاشتباكات، ولا يمكن أن أنسى أول محاولة لقنص جندى صهيونى ولم أوفق، وتسبب ذلك في سوء حالتى النفسية..

وبعد فترة تماسكت وإستطعت قنص أول صهيونى، ونلت مكافأة من الفريق عبدالمنعم خليل خمسة جنيهات وتناولت الغداء معه، وتوالت عمليات قنص جنود العدو، حتى وصل عددهم إلي خمسة عشر صهيونى، وقد شرفت بكتابة الفريق عبدالمنعم خليل مقدمة كتابى عين الصقرط الذى أروى فيه تجربتى على الجبهة.

وعن تجربته كفنان يقول: تجربتى كفنان أفادتنى جدا كمقاتل، وأحيانا كنت استفيد من دراستى في معرفة مكان الجندى من ظله، واكتشفت الخدع الصهيونية، وعلينا لابد من الإعتراف إنهم مهرة في وسائل الخداع.

ويضيف الفنان البطل أحمد نوار: لم يعبر جميع عناصر الإبداع عن بطولات الجيش المصرى، وفي حرب الإستنزاف كان هناك العمليات خلف خطوط العدو، منها الإستطلاع ومنها القتالية، على سبيل المثال "مجموعة 39 قتال " بقيادة البطل إبراهيم الرفاعى، والآف الأبطال الذين ضحوا من أجل مصر..

العدو أنتج أفلام عن حرب أكتوبر ونحن لم نقدم شيئا يذكر، للأسف السنين تمر والأبطال يتساقطون، وذلك دفعنى منذ سنوات إلى تقديم مشروع للرئيس مبارك لإنتاج أفلام تبرز بطولات الجندى المصري ووافق عليه، ولكن المشروع وصل الى وزارة الثقافة ثم توقف.

وإختتم الدكتور أحمد نوار حديثه قائلا: لابد أن أشير إلى أن فكرة العبور في الظهر، صعبة جدا وعبقرية أيضا، وهذا يؤكد عبقرية الإنسان والمقاتل المصرى.. هذه مجرد نبذة من ندوة جمعية محبى الفنون الجميلة في إطار الإحتفال بإنتصار أكتوبر وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع.