انطلاق أولى فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالغربية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إطلاق مديرية الشباب والرياضة بالغربية أولى فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين " لتعزيز اللياقة البدنية والثقافية الرياضية بين المواطنين في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز الصحة البدنية وتحفيز جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة.

ويستهدف المشروع إطلاق عروض وتمرينات رياضية للشباب والفتيات المشاركين، وأشار محافظ الغربية إلى أن المشروع ياتي في إطار الحرص على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على كافة العروض الرياضية، التي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته أشاد الجندي بأعمال ورشة عمل تعليم الكونكريت والتي تم تنفيذها بمركز شباب ميت يزيد التابع لإدارة شباب السنطه، والتي شارك فيها ٢٥ متدرب مؤكدا ان أن التدريبات الحرفية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية والتى تعد انطلاقة للشباب للدخول الى سوق العمل.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية بداية نقطة فارقة ومضيئة فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستهدفها المبادرة والتي تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وذلك على مدار 100 يوم، والمتابعة اليومية للمبادرة وتقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق مستهدفات المبادرة.