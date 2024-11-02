السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق أولى فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالغربية

انطلاق أولي فعاليات
انطلاق أولي فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إطلاق مديرية الشباب والرياضة بالغربية أولى فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين " لتعزيز اللياقة البدنية والثقافية الرياضية بين المواطنين في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز الصحة البدنية وتحفيز جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة.

محافظ الغربية: ندعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا

حريق هائل بمدرسة الأزهار في طنطا (فيديو)

ويستهدف المشروع إطلاق عروض وتمرينات رياضية للشباب والفتيات المشاركين، وأشار محافظ الغربية إلى أن المشروع ياتي في إطار الحرص على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على كافة العروض الرياضية، التي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته أشاد الجندي بأعمال ورشة عمل تعليم الكونكريت والتي تم تنفيذها بمركز شباب ميت يزيد التابع لإدارة شباب السنطه، والتي شارك فيها ٢٥ متدرب مؤكدا ان أن التدريبات الحرفية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية والتى تعد انطلاقة للشباب للدخول الى سوق العمل.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية بداية نقطة فارقة ومضيئة فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستهدفها المبادرة والتي تجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وذلك على مدار 100 يوم، والمتابعة اليومية للمبادرة وتقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق مستهدفات المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: ندعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا

محافظ الغربية يستقبل وفد التخطيط في مستهل زيارته لقرية نهطاي

حريق هائل بمدرسة الأزهار في طنطا (فيديو)

بيدي لا بيد عمرو، لودر وجرار حكومي في طنطا يلقى القمامة والمخلفات بمصرف زراعي (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

ماذا يعني رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر؟ خبير يوضح

شمس البارودي بعد وفاة حسن يوسف: "الفراق صعب، 52 عامًا عشرة لرجل محب"

بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون

منوعات

المزيد

تشغيل أول محطة أرضية تناظرية لاختبار تقنيات استكشاف القمر والمريخ في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

علماء آثار يعثرون على قطعة خزفية عمرها 6 آلاف عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

هتشتري الأرز بكام انهارده السبت في السوق المحلي

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم السبت 02 - 11- 2024 في مصر

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم البرق في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads