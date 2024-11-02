السياحة والآثار تشارك بمهرجان "دمياط حاجة تانية"

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في حفل افتتاح فعاليات الدورة الأولى لمهرجان دمياط حاجة تانية والذي افتتحه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ويُقام خلال الفترة من 1 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

مهرجان دمياط حاجة تانية

وتقوم محافظة دمياط بتنظيم هذا المهرجان بالتنسيق مع عدد من الوزارت منها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التي قدمت الرعاية الأدبية للمهرجان وتسهم في جهود الترويج له، علاوة على عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص.



وشارك في حضور حفل الافتتاح الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال حفل الافتتاح، ألقت يمنى البحار كلمة استعرضت فيها تاريخ المحافظة العريق وأوجه تميزها المتعددة، والمقومات السياحية والأثرية المتميزة التي تتمتع بها المحافظة.

الترويج للسياحة المصرية من خلال مهرجان دمياط

كما أعربت عن سعادتها لمشاركة أبناء المحافظة في مراسم إطلاق فعاليات هذا المهرجان الذي يُقدم مزيجًا فريدًا من الفعاليات المتنوعة التي تسهم في إبراز التراث الثقافي والتاريخي والفني الثري لمصر، وتشرك المواطنين في أنشطةٍ رياضيةٍ وترفيهيةٍ وفنيةٍ وثقافيةٍ مختلفة، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص التجارية والصناعات وغيرها من المقومات التي تزخر بها المحافظة والتي ساهمت في تشكيل هويتها على مر العصور.

وأشارت نائب الوزير إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات ووضعها على أجندة الأحداث الوطنية يعد أمر عظيم الأهمية، نظرًا للدور الذي تلعبه تلك المهرجانات في تسليط الضوء على الإمكانيات وعوامل الجذب التي تتمتع بها مصر في مختلف ربوعها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاعِ بها من خلالِ سلسلةٍ من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به من المساهمة في جهود الحفاظ على استدامة التراث وتعميق وترسيخ مفاهيم الهوية، وتشجيع السياحة لاسيما المحلية.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، وتنويع المنتجات السياحية ورفع الوعي السياحي والأثري، وإبراز التعدد الثري والفريد الذي تتميز به مصر، لافتة إلى أن مهرجان دمياط يعد نموذجًا يعكس هذه الأهداف، ووجهت الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تنظيم هذا الحدث وساعد على خروجه إلى النور.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير للسيد محافظ دمياط على دعوته الكريمة لحضور مراسم انطلاق فعاليات هذا المهرجان، معربة عن أطيب تمنياتها للقائمين على المهرجان بدوام التوفيق والنجاح في كافة ما يضطلعون به من مهام، متمنية لهم نجاح المهرجان واستمراره لأعوام مديدة وان يشهد تطورًا بمرور الأعوام.

وخلال فعاليات الافتتاح، قام السيد المحافظ بإهداء يمنى البحار درع المحافظة تقديرًا من المحافظة لمشاركة الوزارة.

افتتاح معرض الرسم للمواهب المصرية

وفي إطار فعاليات المهرجان، شاركت نائب الوزير في تفقد كوبري دمياط التاريخي ( جسر الحضارة)، بجانب تفقد إحدى الندوات التثقيفية المقامة به عن التصوير، وفي تفقد معرض الصور الفوتوغرافية، وفي افتتاح معرض الرسم للمواهب المصرية الذين تم تنظيمهم بمنطقة الجربي بمدينة رأس البر حيث يضمان عدد من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تؤرخ للمدينة كواحدة من أقدم المدن في مصر، وكذلك مجموعة من الأعمال الفنية من صور فوتوغرافية ورسومات التي قدمها مجموعة من الطلاب بكلية الفنون الجميلة تعكس جمال الطبيعة الساحرة التي تتميز بها المدينة ومقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

