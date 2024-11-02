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رئيس حي شرق بالإسكندرية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات

حى شرق بالإسكندرية
حى شرق بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بالاسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي حملة مفاجئة بشارع قيس، وشارع ابن ماجد وشارع ابن زريق وشارع البراوي وابن شعبة وشارع القطائع وشارع هاني علي كامل، برئاسته؛ وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بوجود إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام.

 

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 وأكد حبيب أنه على الفور، قامت الإدارات المعنية بالحي بشن حملة مفاجئة تم خلالها رفع كافة الإشغالات، والتعديات التي تعوق حركة المارة، والتشديد على كافة المحال والباعة بالمنطقة بعدم السماح بتكرار أي مخالفات مرة أخرى وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على٤٥ حالة إشغال متنوع و٣٥ هالك.

 يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة الإشغالات ومنعها بالطريق العام لتسهيل حركة المرور والمواطنين وفرض الانضباط بالشوارع المختلفة وتحسين المظهر الحضارى لها، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

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بالاسكندرية احمد حبيب حي شرق

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