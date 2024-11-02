تجديد حبس بطل فيديو الاستعراض بسيارته في العاصمة الإدارية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس شخص ظهر في فيديو يقوم باستعراض حركات بسيارته بمدخل العاصمة الإدارية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، ومؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًّا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجار استكمال التحقيقات.