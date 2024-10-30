حبس بطل فيديو الاستعراض بسيارته بالعاصمة الإدارية
أمرت النيابة العامة بحبس شخص ظهر في فيديو يقوم باستعراض حركات بسيارته بمدخل العاصمة الإدارية 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في إطار التصدي لظاهرة قيادة السيارات بحالة ينجم عنها الخطر.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بتداول مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، يظهر فيه المتهم حال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، متجاوزًا السرعة المقررة، ومؤديًا لحركات استعراضية بتلك السيارة في الطريق العام بمدخل العاصمة الإدارية.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال القيادة، وجار استكمال التحقيقات.
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