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زيادات جديدة في أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية

زيادات جديدة بأسعار
زيادات جديدة بأسعار تذاكر دخول المواقع الآثرية

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار العمل بالتعديلات الجديدة لأسعار تذاكر دخول الزائرين للمتاحف والمواقع الأثرية اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري، والتي تضمنت زيادة أسعار تذاكر الدخول  لبعض الفئات.

وخاطب المجلس الأعلى للآثار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قرارًا بأسعار تذاكر الأماكن السياحية للأجانب.

تعديلات رسوم تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية

وجاء الخطاب المرسل من المجلس الأعلى للآثار إلى غرفة شركات السياحة كالتالي: «سبق أن وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المعقودة بتاريخ 9-8-2022، على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب، على أن تطبق اعتبارًا من1-5-2023».

وقال الخطاب: «كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المعقودة بتاريخ 22-11-2022 على توصيات اللجنة المشكلة برئاسة نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والخاصة بتعديل رسوم تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب بنسبة 50% من الأسعار الحالية، على أن تطبق اعتبارًا من1-6-2023، مع جميع الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن».

وأكد الخطاب: «كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المعقودة بتاريخ 28-3-2023، على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب، على أن تطبق اعتبارا من 1-12-2023، مع اتخاذ كل الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن».

أسعار تذاكر الأماكن الأثرية للأجانب

واختتم الخطاب: «كتاب الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي مفاده عرض التعديلات المقترحة لرسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على أن تطبق اعتبارًا مـن 1-11-2024».

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