الموز بـ 25 والعنب من 20 لـ 30 جنيها للكيلو، أسعار الفاكهة في البحيرة (فيديو)
ننشر أسعار الفاكهة بالأسواق بمحافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا في بعض الأنواع واستقرارا الآخر.
إقبال المواطنين على الأسواق بمحافظة البحيرة
وشهدت الأسواق إقبالا متوسطا من المواطنين، حيث يوجد تباين في الأسعار، وذلك حسب جودة المنتج المقدم وحجمه بالإضافة إلى طبيعة المكان، كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة، وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.
أسعار الفاكهة اليوم بمحافظة البحيرة
كيلو البرتقال يتراوح من 10 إلى 15 جنيها.
كيلو العنب يتراوح من 20 إلى 30 جنيها.
كيلو التفاح الأمريكاني يتراوح من 60 إلى 70 جنيهًا.
كيلو التفاح رونسون يتراوح من 55 إلى 70 جنيها.
كيلو الموز يتراوح من 25 إلى 30 جنيها.
كيلو الكاكا يتراوح من 20 إلى 25 جنيها
كيلو البلح الأحمر يسجل 20 جنيهًا.
كيلو البلح السماني يسجل 20 جنيها.
كيلو الرمان يسجل 20 جنيها.
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